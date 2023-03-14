Важное 14 марта 2023, 20:18 Истребитель Су-27 задел винт американского дрона MQ-9 в небе над Черным морем Командование ВС США в Европе: российский Су-27 задел винт дрона MQ-9 над Черным морем

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В небе над Черным морем российский истребитель Су-27 задел винт принадлежащего США дрона MQ-9. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные европейского командования американских вооруженных сил.

В заявлении ВС США сказано, что утром 14 марта один из двух Су-27 России поразил пропеллер беспилотника. Дрон рухнул в международные воды Черного моря.

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Глава Белого дома Джо Байден уже получил информацию о перехвате российским истребителем MQ-9, уточнил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Он добавил, что истребители России и раньше перехватывали воздушные суда США над Черным морем. Последний случай он назвал заслуживающим внимания, поскольку сама ситуация якобы «небезопасна и не профессиональна».

По словам Кирби, американские власти собираются выразить российской стороне обеспокоенность по дипломатическим каналам по поводу перехвата БПЛА.