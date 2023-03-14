Мир 14 марта 2023, 02:42 Связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли в Германии — СМИ Der Spiegel: использованная в диверсии на «СП» яхта находится на германском острове Рюген РИА «Новости»

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Журнал Der Spiegel опубликовал статью, в которой говорится, что использованная для диверсии на «Северных потоках» яхта находится на мысе Буг германского острова Рюген. Речь идет о судне под названием «Андромеда», которое якобы применяли для подрыва газопроводов.

Судно пришвартовано под открытым небом и находится неподалеку от коммуны Дранске. Авторы статьи отметили, что адрес электронной почты, по которому арендовали яхту, может указывать на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках».

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«Согласно исследованию Der Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам „Северного потока“, стоит на мысе Буг на острове Рюген», — заявили журналисты.

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Остров раньше был военным портом. Между тем немецкое издание Bild написало, что «Андромеду» не могли использовать для диверсий на «Северных потоках». На ней нет специального крана, который мог бы опустить под воду как минимум 1,5 тысячи килограммов взрывчатки. К тому же для транспортировки бомбы судно должно было пересечь границы Германии и Польши, где взрывчатку точно бы заметили.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Совбез ООН должен срочно принять резолюцию об учреждении независимой комиссии для расследования подрывов «Северных потоков». Выяснить обстоятельства диверсии необходимо, чтобы подобное не повторялось впредь, подчеркнула она.