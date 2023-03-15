Важное 15 марта 2023, 15:39 Против стрелка из Вятских Полян возбудили уголовное дело СК возбудил дело против стрелявшего по полицейским жителя Вятских Полян Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Против жителя Вятских Полян, устроившего пьяную стрельбу из окна своей квартиры, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Кировской области.

В ведомстве уточнили, что мужчину подозревают в преступлении по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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По данным СК, 15 марта 47-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ружье и начал стрелять из окна квартиры в сторону сотрудников полиции.

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Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в Telegram-канале, что у стрелка имелось два гладкоствольных ружья.

«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — написал он.

На место оперативно прибыли правоохранители и оцепили прилегающую к дому территорию. В результате никто не пострадал.