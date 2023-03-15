15 марта 2023, 15:39
Против стрелка из Вятских Полян возбудили уголовное дело
СК возбудил дело против стрелявшего по полицейским жителя Вятских Полян
Против жителя Вятских Полян, устроившего пьяную стрельбу из окна своей квартиры, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Кировской области.
В ведомстве уточнили, что мужчину подозревают в преступлении по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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По данным СК, 15 марта 47-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ружье и начал стрелять из окна квартиры в сторону сотрудников полиции.
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Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в Telegram-канале, что у стрелка имелось два гладкоствольных ружья.
«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — написал он.
На место оперативно прибыли правоохранители и оцепили прилегающую к дому территорию. В результате никто не пострадал.
Стрельба
СК РФ
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