Армия 13 марта 2023, 15:12 Депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста Комитет по обороне внес в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста РИА «Новости»

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Группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесли в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста. Они предложили ввести изменения поэтапно к 2026 году. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты предложили повышать нижний и верхний пределы возраста по году так, чтобы с 1 января 2026 года в армию отправились служить люди от 21 до 30 лет.

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Мужчины, которым 18 лет исполнится в 2024 году, по желанию смогут подать в призывную комиссию заявление и пройти службу по старым правилам. Призывников от 27 до 30 лет в аналогичном случае переведут на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и призовут на общих основаниях.

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Авторы законопроекта объяснили, что повышение призывного возраста поможет избавить школьников и студентов от посещения военкоматов во время учебы и сэкономить в федеральном бюджете свыше 639 миллионов рублей в год. Средства выделяли на медосвидетельствование учащихся общих и средних профессиональных учебных заведений.

Депутаты также подсчитали, что каждый год с воинского учета снимают около 80 тысяч человек старше 27 лет, не прошедших военную службу, из которых около 30 тысяч не имели на это законных оснований.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев предупреждал, что закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью 2023 года, если его проект внесут весной.