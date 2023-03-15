Криминал 15 марта 2023, 14:16 Кировский стрелок ушел в запой после постановки тяжелого диагноза – СМИ Shot: открывшему стрельбу из квартиры мужчине в Кировской области диагностировали опухоль Телеканал «360»

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Пьяный мужчина в городе Вятские Поляны Кировской области открыл огонь из квартиры. Он взялся за ружье после того, как врачи диагностировали опухоль мозга, рассказала Telegram-каналу Shot его жена.

На днях супруги вместе ходили на МРТ и узнали о болезни. Женщина пояснила, что на обследовании нашли опухоль мозга.

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Мужчина собирался 15 марта пойти на работу, но накануне вечером начал выпивать и прогулял. Когда он достал из сейфа ружье, за которое не брался больше года, теща сбежала к соседям.

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Семья воспитывает детей 10 и 15 лет. Где они находились, когда отец открыл стрельбу, мать не уточнила.

Житель Вятских Полян начал стрелять из квартиры пятого этажа утром 15 марта. На место приехала полиция, скорая помощь и Росгвардия — он открыл огонь по ним.

Губернатор Кировской области Александр Соколов написал на своей странице в «ВКонтакте», что стрелок владел двумя гладкоствольными ружьями и не пил в течение 16 лет. Соседи рассказали «360», что окна мужчины выходят на разные стороны, территорию оцепили.