Важное 15 марта 2023, 12:54 Мужчина открыл стрельбу из квартиры в Кировской области Житель Вятских Полян открыл стрельбу по прохожим из квартиры на пятом этаже

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Полиция и Росгвардия прибыли в район СХТ города Вятские Поляны, где житель квартиры на пятом этаже открыл стрельбу по прохожим. Видео с места происшествия разошлось по социальным сетям.

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По словам очевидцев, стрелок ведет обстрел машины скорой помощи и сотрудников МВД.

Губернатор Вятской области Александр Соколов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что стрельбу в Вятских Полянах открыл владелец квартиры. По оперативным данным, у него два гладкоствольных ружья.

«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — написал глава региона.

Соколов добавил, что полиция оцепила территорию. В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали бойцы СОБР. Губернатор подчеркнул, что вместе с начальником управления МВД взял ситуацию под контроль.