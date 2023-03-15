15 марта 2023, 12:54
Мужчина открыл стрельбу из квартиры в Кировской области
Житель Вятских Полян открыл стрельбу по прохожим из квартиры на пятом этаже
Полиция и Росгвардия прибыли в район СХТ города Вятские Поляны, где житель квартиры на пятом этаже открыл стрельбу по прохожим. Видео с места происшествия разошлось по социальным сетям.
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По словам очевидцев, стрелок ведет обстрел машины скорой помощи и сотрудников МВД.
Губернатор Вятской области Александр Соколов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что стрельбу в Вятских Полянах открыл владелец квартиры. По оперативным данным, у него два гладкоствольных ружья.
«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — написал глава региона.
Соколов добавил, что полиция оцепила территорию. В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали бойцы СОБР. Губернатор подчеркнул, что вместе с начальником управления МВД взял ситуацию под контроль.
Стрельба
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