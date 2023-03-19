19 марта 2023, 09:17
Облик центра Мариуполя сохранят при восстановлении города
Вице-премьер Хуснуллин: принято решение при восстановлении Мариуполя сохранить его облик
Российское правительство приняло решение при восстановлении центра Мариуполя сохранить его облик. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил во время посещения города президентом Владимиром Путиным, передал ТАСС.
По словам Хуснуллина, сильно разбита центральная часть Мариуполя, где много памятников.
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«Долго думали: сносить, не сносить. Все-таки приняли решение сохранить. Сделали сметную документацию», — сказал вице-премьер.
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Российский лидер впервые с начала спецоперации на Украине посетил Мариуполь. За рулем автомобиля президент оценил качество дорог, назвав их хорошими. Вице-премьер доложил президенту о ходе восстановительных работ в городе и поделился планами запустить первый трамвай к лету.
По словам Хуснуллина, жители Мариуполя начали активно возвращаться в город после благоустройства.
Владимир Путин
Мариуполь
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