Власть 18 марта 2023, 16:39 «Приехал за рулем». Губернатор Севастополя признался, что его удивил Путин Губернатор Севастополя Развожаев: Путин приехал в Крым за рулем РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин приехал в Крым за рулем. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он признался, что приезд главы государства его удивил. В субботу, 18 марта, было запланировано открытие детской школы искусств. Президент должен был принять доклад в режиме видеоконференции.

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«А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер!» — отметил Развожаев.

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Глава Севастополя показал российскому лидеру новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь». Он пояснил, что это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Идея его создания принадлежит митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону Шевкунову. Инициатива, которую поддержал президент, реализуется быстрыми темпами благодаря военным строителям, добавил Развожаев.

Этот визит Путина на полуостров стал первым с ноября 2021 года. Тогда глава государства приезжал в Севастополь по случаю Дня народного единства.