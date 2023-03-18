Мир 18 марта 2023, 11:56 Американцы возобновили полеты беспилотников над Черным морем Reuters: США возобновили полеты дронов над Черным морем после падения MQ-9 Reaper U.S. Department of Defense

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Власти США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черным морем после падения MQ-9 Reaper. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

В Черноморский регион впервые с 14 марта отправили беспилотник RQ-4 Global Hawk.

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«Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после перехвата российским истребителем», — отметили в публикации, не уточнив задачи дрона.

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Агентство напомнило, что падение БПЛА MQ-9 стало первым прямым американо-российским инцидентом с начала конфликта на Украине.

Накануне США поменяли пути беспилотников после падения дрона в Черное море. Если раньше дроны пролетали на расстоянии около 100 километров от южной части Крыма, то теперь они не приближались ближе чем на 150 километров.

По данным Минобороны России, причиной крушения MQ-9 Reaper стал резкий маневр.