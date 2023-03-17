Мир 17 марта 2023, 21:15 Львова-Белова заявила о продолжении работы по спасению детей после ордера МУС Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова назвала ордер МУС платой за спасение детей

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Решение Международного уголовного суда (МУС) — это реакция на помощь детям, которых спасают из зоны военных действий. Так оценила выданный ордер на свой арест уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она подчеркнула, что уже попала под разные международные санкции за то, что помогла сиротам уехать из-под обстрелов и оказаться в окружении заботливых и любящих людей.

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«Были санкции всех стран, даже Японии, в отношении меня, сейчас — ордер на арест. Интересно, что же будет дальше? Ну, а мы продолжаем работать», — привел слова Львовой-Беловой ТАСС.

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Досудебная палата МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правами ребенка Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным решение палаты и напомнил, что подобные решения считаются ничтожными с точки зрения права. Он напомнил, что Россия, как и целый ряд других государств, не признает юрисдикцию МУС.