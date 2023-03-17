17 марта 2023, 17:12
Путин поздравил крымчан с наступающей годовщиной воссоединения с Россией
Президент Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором
Жители Крыма, решив воссоединиться с Россией, сделали свой исторический выбор. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
«Хочу поздравить крымчан, севастопольцев и всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Жители полуострова сделали свой исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей большой страны», — сказал он.
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Путин отметил, что для крымчан вопросы безопасности носит приоритетный характер.
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«Мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы для них», — добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы на полуострове ввели в эксплуатацию сотни важных объектов с точки зрения транспортной инфраструктуры.
«Имею в виду трассу „Таврида“, аэропорт в Симферополе и, конечно же, Крымский мост. Уверен, что его в скором времени полностью восстановят», — заключил Путин.
Крым вошел в состав Российской Федерации после народного референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство местных жителей выбрали воссоединение с Россией.
Крым
Владимир Путин
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