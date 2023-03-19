Власть 19 марта 2023, 14:17 Путин сел за руль автомобиля в Мариуполе из-за любви к вождению Песков объяснил любовью Путина к вождению его поездку по улицам Мариуполя YouTube

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Решение президента России Владимира Путина лично сесть за руль автомобиля во время визита в Мариуполь и Севастополь связано с любовью главы государства к вождению. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

«Что касается вождения автомобиля, вы знаете, президент часто так делает. Он любит водить машину, и, наверное, этим и продиктовано [решение]», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Безопасность передвижений президента, подчеркнул Песков, соблюдается всегда. Однако Путин в Мариуполе фактически двигался без кортежа.

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«[Была] очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем», — пояснил официальный представитель Кремля.

Президент России, добавил он, проехал по городу, полностью соблюдая все правила дорожного движения.

Владимир Путин посетил Мариуполь 19 марта. По итогам визита президент России даст поручения, необходимые для решения проблем местных жителей.