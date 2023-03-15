Мир 15 марта 2023, 23:58 Глава Генштаба Герасимов провел переговоры с американским коллегой Милли Начальники генштабов России и США Герасимов и Милли провели телефонный разговор РИА «Новости»

Читать 360tv в

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что беседа Герасимова и Милли стала развитием телефонных переговоров между министрами обороны России и США Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином.

Реклама

Ранее Шойгу заявил во время разговора с американским коллегой, что на все провокации, подобные полету беспилотников США у границ, Россия будет демонстрировать соразмерную реакцию.

Реклама

Глава Минобороны считает провокационными полеты американских беспилотников у побережья Крыма. По его словам, такие действия создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

Остин заявил, что американская военная авиация продолжит выполнять полеты «в любых местах, где разрешает международное право».

Американский беспилотник MQ-9 Reaper заметили в небе над Черным морем 14 марта. Он летел в сторону российской государственной границы. Дежурные силы ВКС вылетели на перехват БПЛА, но тот рухнул в воду.