Общество 18 марта 2023, 20:15 МИД подтвердил озвученные Небензей условия для продления зерновой сделки МИД заявил о достоверности писем Небензи в адрес руководства ООН о зерновой сделке РИА «Новости»

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Постоянный представитель России в ООН отправлял письма на имя генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребеке Гринспен и отвечающему за гуманитарные вопросы заместителю генерального секретаря организации Мартину Гриффитсу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

«Подтверждаем подлинность документов», — заявили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.

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Письма Василия Небензи оказались в открытом доступе Telegram-каналов. В опубликованных документах говорится, что продление зерновой сделки со стороны России возможно только после прогресса по выполнению заключенного с ООН меморандума по возвращению российских сельхозтоваров и удобрений на мировые рынки.

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В своем послании дипломат отметил, что уведомил турецкую и украинскую сторону 13 марта 2023 года, что продление сделки возможно только на 60 дней.

Это означает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знал о новых сроках Черноморской инициативы, но заявил, что ее продлили на 120 дней.

РИА «Новости» со ссылкой на письмо Небензи уточнило, что после истечения установленного срока Россия может продлить Черноморскую зерновую инициативу еще раз при выполнении поставленных условий.

Среди них фигурировало возвращение Россельхозбанка к системе SWIFT, отмена ограничений на страхование сухогрузов, разблокировка счетов российских компаний и запуск работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.