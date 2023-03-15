Мир 15 марта 2023, 21:45 США дистанционно стерли ценные данные с рухнувшего в Черное море дрона — Пентагон Пентагон: США дистанционно стерли ценные данные с рухнувшего в Черное море дрона United States Air Force

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Соединенные Штаты приняли меры по дистанционному уничтожению того, что представляло ценность их беспилотника MQ-9. Об этом сообщил председатель Комитета начштабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что у американцев нет кораблей в черноморском районе. Однако в данном регионе у них «много союзников и друзей». Милли заверил, что Штаты будут проводить операцию по возвращению обломков, потому что это их собственность. Но, по его мнению, скорее всего этот дрон развалился на части и возвращать особенно нечего.

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«Если говорить о потере какой-либо важной информации, то мы предприняли соответствующие меры. Так что мы уверены, что-то, что могло представлять интерес, теперь уже интереса не представляет», — добавил он.

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Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper летел с отключенным транспондерами в сторону российской государственной границы 14 марта. Дежурные силы ВКС вылетели на перехват дрона. В Пентагоне подтвердили разведывательную функцию БПЛА.

Посол России Анатолий Антонов заявил, что США пытаются проверить уязвимость и слабость российской противовоздушной обороны. Но страна не допустит, чтобы кто-то прорвался в ее акваторию в Черном море, подчеркнул он. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал чепухой высказывание российского посла.