Власть 17 марта 2023, 19:04 Решение МУС об ордере на арест Путина назвали юридически ничтожным Захарова назвала не имеющим юридической силы в России ордер МУС на «арест» Путина РИА «Новости»

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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, возможные документы для России не имеют никакой юридической силы. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», — отметила Захарова.

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Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.

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Она назвала юридически ничтожными возможные «рецепты» на арест, исходящие из этой судебной инстанции.

Ранее Кремль скептически отнесся к идее провести международный суд над Россией.