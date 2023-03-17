Власть 17 марта 2023, 17:16 Путин пообещал принять все меры для безопасности Крыма Путин пообещал сделать все для обеспечения безопасности Крыма РИА «Новости»

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Российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова и Севастополя.

Глава государства отметил, что для Крыма, особенно сегодня, вопросы безопасности имеют приоритетный характер.

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«Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, мы сделаем все, чтобы пресечь угрозы», — сказал российский лидер.

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Президент также выразил уверенность, что строительные работы по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.

Ранее Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Крыма. Он напомнил, что на полуострове создали и ввели в эксплуатацию сотни важных объектов.

Девять лет назад Крым официально стал частью России. Жители полуострова рассказали «360» о той весне.