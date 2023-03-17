17 марта 2023, 17:16
Путин пообещал принять все меры для безопасности Крыма
Путин пообещал сделать все для обеспечения безопасности Крыма
Российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова и Севастополя.
Глава государства отметил, что для Крыма, особенно сегодня, вопросы безопасности имеют приоритетный характер.
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«Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, мы сделаем все, чтобы пресечь угрозы», — сказал российский лидер.
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Президент также выразил уверенность, что строительные работы по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.
Ранее Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Крыма. Он напомнил, что на полуострове создали и ввели в эксплуатацию сотни важных объектов.
Девять лет назад Крым официально стал частью России. Жители полуострова рассказали «360» о той весне.
Владимир Путин
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