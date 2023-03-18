Мир 18 марта 2023, 21:50 Россия потребовала доказательств продления зерновой сделки на 120 дней Захарова: МИД России ждет свидетельства продления зерновой сделки на 120 дней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вопросом вопросов», когда прочие участники зерновой сделки смогут предоставить свидетельства о ее продлении на 120 дней. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о зерновой сделки продлении якобы на 120 дней», — отметила она.

Реклама

Ранее представитель МИД сообщила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней. Захарова напомнила, что министерство иностранных дел и постоянные представители России при ООН уведомили об этом всех участников сделки.

Реклама

МИД также сообщил, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее отправил письма на имя генсекретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребеке Гринспен и отвечающему за гуманитарные вопросы заместителю генерального секретаря организации Мартину Гриффитсу.

Небензя отметил, что продление зерновой сделки Россией по истечении 60 дней возможно только в том случае, если будут выполнены условия меморандума, подписанного ООН.