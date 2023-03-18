18 марта 2023, 21:50
Россия потребовала доказательств продления зерновой сделки на 120 дней
Захарова: МИД России ждет свидетельства продления зерновой сделки на 120 дней
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вопросом вопросов», когда прочие участники зерновой сделки смогут предоставить свидетельства о ее продлении на 120 дней. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Когда остальные стороны покажут что-нибудь, что свидетельствует о зерновой сделки продлении якобы на 120 дней», — отметила она.
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Ранее представитель МИД сообщила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней. Захарова напомнила, что министерство иностранных дел и постоянные представители России при ООН уведомили об этом всех участников сделки.
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МИД также сообщил, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее отправил письма на имя генсекретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребеке Гринспен и отвечающему за гуманитарные вопросы заместителю генерального секретаря организации Мартину Гриффитсу.
Небензя отметил, что продление зерновой сделки Россией по истечении 60 дней возможно только в том случае, если будут выполнены условия меморандума, подписанного ООН.
Мария Захарова
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зерновая сделка
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