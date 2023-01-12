Армия 12 января 2023, 15:14 Юность в сапогах продлят до 30 лет. В России анонсировали изменения призывного возраста Депутат Госдумы Заварзин заявил, что законы об отсрочках от армии менять не станут freepik

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В России могут вскоре повысить возрастной ценз службы в армии до 30 лет. Перемены диктуют необходимость обеспечить безопасность страны и научно-технический прогресс: работу с новейшим военным оборудованием можно доверить только состоявшимся специалистам. Читатели «360» поддержали такие новшества и даже высказались за увеличение срока службы.

Повышение призывного возраста

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе: призывной возраст военнообязанных мужчин повысят до 30 лет.

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Для этого парламентариям необходимо принять комплекс поправок в законодательные акты о воинской службе. По словам Картаполова, полный переход займет не более трех лет.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны предложил поэтапно повысить возраст призыва с 18 до 21 года, предельный — до 30 лет, а также увеличить численность военнослужащих до полутора миллионов человек. Президент Владимир Путин эти изменения поддержал.

Мнение читателей «360»

Читатели Telegram-канала 360tv обсудили новость о возможном увеличении порога призывного возраста. Некоторые сразу сообщили, что идут паковать чемоданы, но таких «защитников» были единицы. Большинство комментаторов поддержали идею правительства и даже внесли свои предложения.

«И пусть служат два года, а не год. Много тюленей в офисах сидят и [ничего] не делают. А так на пользу пойдет. А то гамбургеров обожрутся с кофе, и мозг перестает работать», — написал пользователь с ником Макс.

Я попал в армию в 25 лет, в 27 лет дембель был. Пришел туда сам, после того, как получил два образования, сформированным и подготовленным человеком. И то армия многое заставила пересмотреть в себе и людях… До сих пор благодарен армии, что сделала меня еще сильнее, лучше и мудрее. Rinat Читатель «360»

Некоторые комментаторы предложили проверить, у кого из чиновников есть дети, которые подлежат призыву, и какой процент их пойдет на военную службу, особенно после повышения предельного возраста для призыва.

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Новый призыв увеличит долю контрактников

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин уточнил, что изменения призывного возраста не скажутся на отсрочках службы. Как и раньше, в армию не будут брать тех, кому не позволяет здоровье или какие-то семейные обстоятельства.

Есть закон по поводу отсрочек, там четко все прописано, и неважно — в 30 лет призывной возраст, 21 или 18. Мы от этого будем отталкиваться, изменений никаких не будем делать. Есть показания, по которым, согласно закону, делаются отсрочки и не призывается человек. Виктор Заварзин

Заварзин подтвердил, что изменения будут поэтапными. Это не молниеносная акция: спокойный переход на новую систему призыва займет несколько лет.

Армия нуждается в состоявшихся профессионалах. Кроме того, нововведение даст возможность увеличить число контрактников.

РИА «Новости»

Повышение возраста призыва диктует время

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» пояснил, что повышение призывного возраста обусловлено модернизацией Вооруженных сил Российской Федерации.

Все эти изменения связаны с необходимостью надежного обеспечения безопасности страны, исходя из всех угроз, которые весьма актуальны для России. Существует потребность увеличения численности армии, изменения ее структуры. Андрей Кошкин

Кроме того, сегодня военные работают с высокоточными, высокотехнологичными и дорогостоящими системами вооружений, напомнил Кошкин. Требуются подготовленные специалисты, поэтому важно привлекать на службу более взрослых и образованных людей.

«Это также связано с изменением демографической ситуации в стране. Все перечисленные причины и привели к пониманию того, что возникла острая необходимость предложить обществу поэтапный переход на более высокий ценз возраста по призыву», — сказал военный эксперт.

Кошкин подчеркнул, что дискуссии об изменении возраста призыва на службу идут довольно давно. Такой вариант обсуждали в институтах гражданского общества, в структурах исполнительной и представительной власти.

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