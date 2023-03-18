Мир 18 марта 2023, 19:52 Россия назвала условие продления зерновой сделки через 60 дней Небензя: продление зерновой сделки через 60 дней пройдет при выполнении условий России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Продление зерновой сделки Россией по истечении 60 дней возможно только при выполнении условий меморандума, подписанного ООН. Речь идет о снятии ограничений для допуска российских сельхозпродуктов и удобрений на мировые рынки. Об этом со ссылкой на письмо постоянного представителя России ООН Василия Небензи сообщило РИА «Новости».

В тексте документа говорится, что продление зерновой сделки возможно после подключения Россельхозбанка к международной системе межбанковских переводов SWIFT, снятия санкций на поставки сельхозтехники, отмены ограничений страхования сухогрузов, возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировки счетов финансовой деятельности российских компаний.

Реклама

Письмо российский дипломат адресовал заместителю генерального секретаря ООН Мартину Гриффитсу и главе Конференции организации по торговле и развитию Генеральной ассамблеи ООН (ЮНКТАД) Ребеке Гринспан.

Реклама

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней. Так она прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который объявил о достижении договоренностей по продлению Черноморской инициативы на 120 дней.

Договоры о вывозе украинского зерна и снятия ограничений с экспорта российского продовольствия страны подписали при участии представителей Турции и ООН в июле прошлого года.