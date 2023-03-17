17 марта 2023, 19:28
Путин поручил уравнять доходы крымчан с другими регионами
Путин поручил уменьшить разрыв в доходах между жителями Крыма и других регионов России
Разницу в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других российских регионов надо сокращать. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.
Глава государства указал на важность этого вопроса для Крыма и Севастополя главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По его словам, нужно сократить разрыв в доходах и это «задача не одного дня».
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«Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее», — добавил президент.
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Путин отметил, что «поток туристов в Крым сейчас сократился, но тем не менее он есть, и немаленький». Он пояснил, что те, кто приезжает на полуостров, «тратят там от души и это ведет к повышению цен».
«Спрос и предложение между собой связаны очень тесно. А люди, которые там проживают постоянно, они же не в отпуске, они так деньги не тратят», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Он отметил, что для полуострова вопросы безопасности имеют приоритетный характер.
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