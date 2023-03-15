15 марта 2023, 15:51
Снайпер подготовился стрелять в мужчину, открывшего огонь в Кировской области
СОБР на месте, снайпер подготовился стрелять в открывшего огонь в Вятских Полянах
К дому в городе Вятские Поляны Кировской области, где мужчина стрелял из окна собственной квартиры, приехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Снайпер находится наготове. Видео с места событий опубликовал «360».
На кадрах видно, что на улице находятся пожарные службы, полиция, СОБР. Стрелок занял положение, чтобы в случае необходимости открыть огонь. Улицу Ленина полностью перекрыли, к дому прибыла скорая помощь.
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Мужчина начал стрелять с пятого этажа одного из домов в Вятских Полянах днем 15 марта. В том числе он целился в сотрудников полиции. По имеющимся сведениям, у местного жителя есть два гладкоствольных ружья.
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СМИ со ссылкой на его супругу написали, что стрелок стал пить после обнаружения у него опухоли. Он собирался в среду пойти на работу, но потом передумал и вместо этого из сейфа взял ружье.
Стрельба
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