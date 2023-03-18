Мир 18 марта 2023, 06:09 Эрдоган выразил надежду на завершение ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции РИА «Новости»

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Процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО должен завершиться до начала президентских выборов в Турции. На это рассчитывает глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Слова турецкого лидера привело РИА «Новости».

Эрдоган отметил, что Турция была вынуждена рассмотреть отдельно заявку Финляндии от заявки Швеции, поскольку «там нет таких проявлений терроризма».

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«Я направил ноту в комиссию парламента, оттуда она будет передана в генассамблею. Надеюсь, что процесс завершится до выборов», — сказал Эрдоган.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте после переговоров с Эрдоганом заявил, что членство его страны в Североатлантическом альянсе не будет считаться полным без Швеции. Турецкий лидер отметил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от шагов Стокгольма. Пока Турция не может поддержать вступление Швеции в Альянс, поскольку ее власти отказались экстрадировать 120 террористов.

Заявки для вступления в НАТО Швеция и Финляндия подали одновременно. Турция заблокировала процесс рассмотрения документов после помощи скандинавских стран сторонникам Рабочей партии Курдистана, которую в стране считают террористической организацией.