Важное 17 марта 2023, 20:02 Песков назвал неприемлемым решение МУС выдать ордер на арест Путина Представитель Кремля Песков: Россия не признает решение МУС об ордере на арест Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия считает возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Подобные решения с точки зрения права являются ничтожными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

Он отметил, что в Кремле не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

Реклама

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — сказал представитель Кремля.

Реклама

Досудебная палата Международного уголовного суда ранее сообщила о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные документы для российской стороны не имеют юридической силы. Она напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому никаких обязательств по нему нести не может.