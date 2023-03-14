Мир 14 марта 2023, 20:40 Путин предупредил власти Дании о, возможно, оставшейся бомбе на «Северном потоке» Президент Путин рассказал об ответе Дании на предупреждение о бомбе на «Северном потоке» РИА «Новости»

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Россия направила в Данию информацию о возможном наличии еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток». Власти королевства пообещали изучить все материалы и дать ответ позже. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что власти Дании получили всю информацию о найденном в 30 километрах от взорванной нитки газопровода похожем на антенну столбике, установленном на стыке труб. Глава государства подчеркнул, что, по мнению специалистов, это может быть средство дистанционного управления взрывным устройством.

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«Конечно, мы бы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними, а лучше — сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования. А если нужно — и обезвредить взрывное устройство, если оно там есть», — заявил Путин.

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Российский лидер отметил, что ответ властей Дании оказался очень неопределенным. Никакого желания для создания совместной исследовательской группы от них не поступило.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя направил письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, членам Совета безопасности и Генеральной ассамблеи, в котором заявил, что Германия Дания и Швеция отвергли все предложения России об участии в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дипломат добавил, что заявления властей европейских стран об отправке всей информации российской стороне не соответствуют действительности. При этом уже появились новые данные о неизвестных объектах около поврежденных ниток трубопроводов, которые могут быть частью заложенных взрывных устройств.

Небензя подчеркнул, что без международного сотрудничества установить причины и найти организаторов диверсии на газопроводах невозможно. Он добавил, что нужно создать следственную группу, которая станет работать под эгидой ООН.