Мир 18 марта 2023, 03:32 Западу дали 60 дней на снятие ограничений с сельхозэкспорта России Небензя: у Запада есть 60 дней на снятие санкций с сельскохозяйственного экспорта России РИА «Новости»

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Западные страны должны за два месяца вывести из-под санкций всю цепочку операций с продовольствием и удобрениями из России. Такой срок озвучил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя. Его слова привел ТАСС.

«Если Вашингтон, Брюссель и Лондон заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — заявил он.

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Небензя напомнил, что Россия дала согласие на продление сделки до 18 мая. Однако дальнейшие шаги по данному вопросу теперь зависят от прогресса в решении обозначенных проблем.

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Представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что зерновая сделка предусматривает выполнение двух подписанных договоров, среди них снятие ограничений для экспорта российских сельхозпродуктов и удобрений. Но эти обязательства в полном объеме так и не реализовали, поэтому Россия согласилась продлить срок действия соглашений на 60 дней.