Важное 19 марта 2023, 13:01 Путин даст поручения по решению проблем жителей Мариуполя Песков сообщил, что Путин поручит решить проблемы жителей Мариуполя РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручит решить проблемы жителей Мариуполя, о которых они рассказали во время личной беседы в ходе визита в город в воскресенье, 19 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Жители Мариуполя во время общения с президентом ставили вопросы, связанные с оформлением российских паспортов, получение российского гражданства и задержкой выплат зарплат. Владимир Путин даст поручения разобраться с ситуацией», — сказал он.

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Путин прибыл в Мариуполь на вертолете. Он осмотрел несколько районов города, в том числе проинспектировал реконструированное здание филармонии.

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После этого глава государства пообщался с жителями города, обсудил с ними текущие проблемы и даже зашел ненадолго в гости.

Одна из местных жительниц сравнила новый микрорайон с маленьким кусочком рая, на что Путин ответил, что жилой фонд будут расширять.