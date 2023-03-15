Криминал 15 марта 2023, 19:05 Появились кадры задержания стрелка из Вятских Полян Росгвардия показала кадры задержания стрелявшего по полицейским жителя Вятских Полян

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Бойцы Росгвардии задержали жителя Вятских Полян, устроившего стрельбу из окна своей квартиры. Видео задержания опубликовали в Telegram-канале федеральной службы.

«Задержание провели бойцы СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан. <...> Оружие спецназовцы Росгвардии не применяли», — уточнили в ведомстве.

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В Росгвардии пояснили, что пункт дислокации силовиков Татарстана оказался значительно ближе к Вятским Полянам, чем расположение кировского СОБР.

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По данным Следственного комитета, в среду, 15 марта, 47-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из ружья из окна квартиры в сторону сотрудников полиции. В результате одного полицейского ранило рикошетом от выстрела, в настоящее время угрозы его жизни нет. Против жителя Вятских Полян возбудили уголовное дело.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что открывший стрельбу владелец квартиры 16 лет не употреблял алкоголь А когда мужчина снова запил, то повел себя неадекватно.

Супруга стрелка ранее заявила, что у него диагностировали опухоль мозга. Якобы именно после этого мужчина напился и схватился за ружье.