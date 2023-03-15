15 марта 2023, 19:05
Появились кадры задержания стрелка из Вятских Полян
Росгвардия показала кадры задержания стрелявшего по полицейским жителя Вятских Полян
Бойцы Росгвардии задержали жителя Вятских Полян, устроившего стрельбу из окна своей квартиры. Видео задержания опубликовали в Telegram-канале федеральной службы.
«Задержание провели бойцы СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан. <...> Оружие спецназовцы Росгвардии не применяли», — уточнили в ведомстве.
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В Росгвардии пояснили, что пункт дислокации силовиков Татарстана оказался значительно ближе к Вятским Полянам, чем расположение кировского СОБР.
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По данным Следственного комитета, в среду, 15 марта, 47-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из ружья из окна квартиры в сторону сотрудников полиции. В результате одного полицейского ранило рикошетом от выстрела, в настоящее время угрозы его жизни нет. Против жителя Вятских Полян возбудили уголовное дело.
Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что открывший стрельбу владелец квартиры 16 лет не употреблял алкоголь А когда мужчина снова запил, то повел себя неадекватно.
Супруга стрелка ранее заявила, что у него диагностировали опухоль мозга. Якобы именно после этого мужчина напился и схватился за ружье.
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