Власть 18 марта 2023, 18:21 Путин принял участие в открытии первого российского музея христианства в Крыму Президент Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический» РИА «Новости»

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В День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева и митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона побывал в открытых на территории историко-археологического парка детском центре «Корсунь» — филиале «Артека» и художественно-эстетической студии.

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Кроме того, в «Херсонесе Таврическом» откроют археологический и паломнический центры, Византийский квартал, амфитеатр. Одной из достопримечательностей комплекса станет храм-парк под открытым небом, музеи христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии.

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Президент днем в субботу прибыл в Севастополь. Путин приехал в Крым за рулем.