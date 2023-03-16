16 марта 2023, 09:00
Корабль Германии находился вблизи «Северного потока» незадолго до диверсии
ZDF: корабль ВМС ФРГ находился вблизи «Северного потока» незадолго до атаки
Разведывательный корабль ВМС Германии находился неподалеку от места диверсии на «Северных потоках» незадолго до ЧП. Об этом сообщил второй немецкий телеканал ZDF.
По данным канала, корабль вышел из бухты 7 сентября 2022 года и до 14 сентября находился на расстоянии меньше 11 морских миль к юго-востоку от места атаки на газопроводы.
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С какой целью судно в течение нескольких дней располагалось там — неизвестно. Миссия корабля не разглашается, отметил ZDF.
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Несколькими днями ранее журналист Сеймур Херш, выпустивший расследование о диверсии, обвинил власти США в попытках отвлечь внимание от статьи при помощи публикации других данных в The New York Times.
NYT написала, что атаку могла устроить «проукраинская группировка», которая действовала без согласования со Штатами. Публицист в ответ отметил, что эта версия не выдерживает критики.
Газопровод Северный поток — 2
Северный поток
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