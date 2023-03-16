Мир 16 марта 2023, 09:00 Корабль Германии находился вблизи «Северного потока» незадолго до диверсии ZDF: корабль ВМС ФРГ находился вблизи «Северного потока» незадолго до атаки Danish Defence

Читать 360tv в

Разведывательный корабль ВМС Германии находился неподалеку от места диверсии на «Северных потоках» незадолго до ЧП. Об этом сообщил второй немецкий телеканал ZDF.

По данным канала, корабль вышел из бухты 7 сентября 2022 года и до 14 сентября находился на расстоянии меньше 11 морских миль к юго-востоку от места атаки на газопроводы.

Реклама

С какой целью судно в течение нескольких дней располагалось там — неизвестно. Миссия корабля не разглашается, отметил ZDF.

Реклама

Несколькими днями ранее журналист Сеймур Херш, выпустивший расследование о диверсии, обвинил власти США в попытках отвлечь внимание от статьи при помощи публикации других данных в The New York Times.

NYT написала, что атаку могла устроить «проукраинская группировка», которая действовала без согласования со Штатами. Публицист в ответ отметил, что эта версия не выдерживает критики.