Мир 17 марта 2023, 17:12 США поменяли пути беспилотников после падения дрона в Черное море РИА «Новости»: США изменили маршруты беспилотников после ЧП с дроном над Черным морем NASA

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США внесли поправки в маршруты следования стратегических беспилотников Global Hawk после происшествия с дроном MQ-9 Reaper в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Согласно опубликованной информации, стратегические американские беспилотники Global Hawk регулярно выполняли разведывательные полеты с базы в Сицилии в район Крыма. Однако после происшествия с участием российских истребителей маршрут поменялся.

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Как следует из данных трекера, Global Hawk 17 марта перед заходом в воздушное пространство Черного моря совершил барражирование над востоком Румынии. Ранее таких маневров американские БПЛА не совершали.

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Также сильно изменилось удаление пути следования беспилотника от южной части Крыма. Ранее БПЛА пролетали на расстояние около 100 километров, но сегодня они не приближались ближе чем на 150 километров.

Днем 14 марта российские пограничники обнаружили в небе над Черным морем американский беспилотник, летящий в сторону государственной границы. Дежурные экипажи Су-27 поднялись в воздух и заставили дрон прекратить полет, обрушив его в воду.

Министр обороны Сергей Шойгу представил летчиков к государственным наградам за недопущение нарушения границ района спецоперации.