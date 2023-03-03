Армия 03 марта 2023, 07:05 Призывной возраст в России увеличат осенью, если правительство внесет законопроект — сенатор Сенатор Бондарев: законопроект о повышении призывного возраста вступит в силу осенью РИА «Новости»

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Законопроект о повышении призывного возраста в России могут внести в Госдуму весной, и в этом случае он вступит в силу осенью 2023 года. Правительство уже работает над ним, рассказал РИА «Новости» председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — предупредил он.

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Сенатор сказал, что субъектом права законодательной инициативы выступит правительство, потому что разработать ее поручил министр обороны Сергей Шойгу. Законопроект еще не внесли, и парламент не успеет принять его к весеннему призыву.

Повысить призывной возраст — непростая задача, поэтому разработка документа, по словам Виктора Бондарева, займет не один день. В России предстоит синхронизировать изменения призывного возраста с обеих сторон. Минимальную планку повысят с 18 до 21 года, а максимальную - с 27 до 30 лет.

Весенний призыв в России начнется 1 апреля. Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов ранее допустил, что его проведут по новым правилам.