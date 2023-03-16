Общество 16 марта 2023, 18:00 Девять лет с Россией. Крупные инфраструктурные проекты Крыма «360» составил список мегапроектов, которые появились в Крыму с 2014 года РИА «Новости»

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В субботу, 18 марта, крымчане отметят девятилетие воссоединения полуострова с Россией. За это время там появились новые современные дороги, больницы и школы, Крымский мост, связывающий Керчь и Тамань, современный аэропорт, ТЭЦ, газопровод. И это далеко не конец пути — большая стройка продолжается.

1 Крымский мост Строительство Крымского моста стартовало в феврале 2016 года. За рубежом только ленивый не предрекал проекту крах: распускали фейки, что не хватит денег, будут ошибки в расчетах, опоры смоет первым же штормом или их разрушит шквалистый ветер. Однако в середине мая 2018-го по Крымскому мосту уже ездили легковые автомобили и автобусы. Осенью того же года появились первые большегрузы. В декабре 2019-го стартовали пассажирские поезда, а спустя полгода — и грузовые. Поезд «Таврия», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя. Поезд первым прошел по Крымскому мосту и возобновил регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, которые были прерваны в 2014 году / РИА «Новости» Мост, соединивший Керченский и Таманский полуострова, не давал покоя украинским властям, которые не раз грозили его уничтожить. Рано утром 8 октября 2022 года прогремел взрыв: разрушились три пролета шоссейной части моста, было повреждено более 250 метров дорожного полотна. Теракт, организованный киевским режимом, стоил жизни пятерым людям. Но к вечеру 8 октября возобновились движение легковых автомобилей (в реверсном режиме) и железнодорожное сообщение. К началу декабря разрушенные пролеты восстановили. Окончательно ремонтные работы должны завершиться 1 июля 2023 года. Крымский мост / Викимедиа

2 Крымские водозаборы Самая актуальная проблема Крыма — снабжение пресной водой. Дело в том, что в апреле 2014 года, после референдума, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из Днепра поступала на полуостров. Строительные подразделения российской армии для водоснабжения Севастополя возвели на реке Бельбек водоразбор, способный подавать в город около 65 тысяч кубометров воды в сутки. Габариты бассейна Бельбекского водозабора — 230 на 160 метров, глубина — семь с половиной метров. Его запустили в эксплуатацию 18 марта 2021 года. Уже к концу апреля водозабор дал Севастополю полтора миллиона кубических метров воды. Кроме того, российские специалисты запустили Нежинский, Новогригорьевский и Просторненский водозаборы, которые подают воду из подземных горизонтов в Северо-Крымский канал, обеспечивая юго-восток Крыма. А Бештерек-Зуйский водозабор предназначен для водоснабжения Симферополя. Насосная станция Бештерек-Зуйского водозабора / Викимедиа

3 Таврическая и Балаклавская ТЭС Независимость энергообеспечения полуострова стали одной из самых важных задач для российской власти. В 2014 году приняли решение о строительстве симферопольской и севастопольской парогазовых электростанций. Ранее четыре старые ТЭЦ Крыма вместе выдавали примерно 162 мегаватта энергии. Общая мощность новых станций составила 940 мегаватт, что может покрыть порядка 90% всего энергопотребления республики. Официальная церемония запуска двух важнейших объектов полуострова — Таврической и Балаклавской ТЭС — состоялась 18 марта 2019 года. В ней участвовал президент Владимир Путин. Ввод в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, 2019 год / Викимедиа

4 Газопровод Краснодарский край — Крым Еще один важным шагом к энергонезависимости Крыма стало строительство газопровода из Краснодарского края до полуострова. Его длина — 400 километров, 16 из которых проходят по дну Черного моря. Пропускная способность газопровода — более двух миллиардов кубометров. При необходимости этот объем можно увеличить до четырех миллиардов — достаточно, чтобы покрыть все потребности республики в газе. Газопровод Краснодарский край — Крым официально ввели в строй в декабре 2016 года. Старт ему дал Владимир Путин по видеоконференции. Глава государства подчеркнул, что это очень важное решение для развития полуострова. Газопровод в Крым / РИА «Новости»

5 Крымские дороги После воссоединения с Россией в Крыму отремонтировали и построили примерно 4000 километров автодорог, вдоль которых высадили более 29 тысяч деревьев и кустарников. Строительство и ремонт продолжаются до сих пор. В работе — шесть крупных инфраструктурных проектов, связующих трассу «Таврида» с Алуштой, Судаком и Ялтой. Общая протяженность дорог превысит 217 километров, завершение планируется в 2025–2027 годах. Художники команды Desarte365 рисуют граффити по мотивам картины «Гвардейский тральщик „Защитник Т-411“» Вячеслава Овчинникова возле трассы «Таврида» / РИА «Новости» Кроме того, в 2023 году введут в эксплуатацию дорогу вокруг крепости «Керчь» и подъезды к арт-кластеру «Таврида». Близится к концу ремонт у набережной поселка Орджоникидзе. Впервые отремонтированы 11 крымских мостов. Также в планах — строительство и реконструкция автодороги Симферополь — Евпатория — Мирный, Южного обхода Симферополя и реконструкция шоссе Героев Сталинграда, капремонт трассы от границы с Херсонской областью до Ялты и дороги Бахчисарай — Ялта. Строительство дороги под Симферополем / РИА «Новости»

6 Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко Республиканская клиническая больница Симферополя ведет свою историю еще с дореволюционных времен. Большевики перестроили корпуса и присвоили клинике имя наркома здравоохранения Николая Семашко. После Великой Отечественной войны разрушенную больницу пришлось полностью восстанавливать. К 1980-м она превратилась в большой медицинский комплекс. Однако в «независимой» Украине разруха вернулась. Теперь медучреждение наконец отремонтировали и поставили там современное оборудование. В феврале 2017 года на ее базе появился высокотехнологичный региональный сосудистый центр. Новое оборудование в республиканской больнице имени Н. А. Семашко / Викимедиа Новый лечебно-диагностический корпус возвели в дальнем пригороде Симферополя, его открытие состоялось в декабре 2020 года. Помимо этого, в планах — центр торакальной хирургии.

7 Аэропорт имени И. К. Айвазовского Еще одним грандиозным проектом в Крыму стал международный аэропорт Симферополя. В мае 2016 года началось строительство аэровокзала с терминалом и служебными зданиями на площади более 78 тысяч квадратных метров. Викимедиа Уже в апреле 2018-го новый терминал, самый большой на юге России, принял первых пассажиров. Новый аэропорт рассчитан на обслуживание до семи миллионов человек в год, сейчас его годовой пассажиропоток — более пяти миллионов. С мая 2019 года симферопольский аэропорт носит имя художника-мариниста Ивана Айвозовского, уроженца Феодосии. Название выбрали сами россияне на народном голосовании в рамках проекта «Великие имена России». РИА «Новости»

8 Арт-кластер «Таврида» Неподалеку от Судака, в бухте Капсель, расположился арт-кластер «Таврида». Он появился в 2015 году как Всероссийский молодежный образовательный форум, а к 2019-му стал настоящей стартовой площадкой для молодых деятелей культуры и искусства. Фестиваль молодых деятелей культуры и искусств «Таврида.АРТ-2022» в бухте Капсель / РИА «Новости» При поддержке Федерального агентства по делам молодежи арт-кластер объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Резиденты «Тавриды» смогли пообщаться с выдающимися деятелями страны. Туда приезжали Дмитрий Медведев, Никита Михалков, Юрий Вяземский, Николай Цескаридзе, Игорь Крутой и многие другие знаменитые гости.