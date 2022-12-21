Важное 21 декабря 2022, 15:49 Минобороны предложило повысить призывной возраст до 21 года Глава Минобороны Шойгу заявил, что нужно увеличить призывной возраст до 21 года РИА «Новости»

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Минобороны России выступило с предложением постепенно увеличить призывной возраст в стране с 18 лет до 21 года, предельный же нужно повысить до 30 лет. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет», — сказал он.

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Министр добавил, что россиянам надо дать возможность поступать по желанию на военную службу по контракту или оказаться призванными с первого же дня службы. Шойгу также дал указание до конца 2022 года довести число людей на контрактной форме службы в армии до 521 тысячи.

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Кроме того, во время выступления на заседании он отметил проблемы, которые выявили во время частичной мобилизации. По его словам, система не была полностью готова.