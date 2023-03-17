Мир 17 марта 2023, 19:42 Финляндия назвала неполным вариант со вступлением в НАТО без Швеции Президент Финляндии Ниинисте: членство в НАТО не является полным без Швеции Unsplash

Читать 360tv в

Членство Финляндии в НАТО не будет считаться полным без Швеции. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.и Его слова привел ТАСС.

«У нас также есть Швеция, и у меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции. <…> Я хочу, чтобы в Вильнюсе мы встретились с альянсом, состоящим из 32 членов», — сказал он.

Реклама

По словам Эрдогана, Турция может провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО до общенациональных выборов в республике, которые запланировали на 14 мая.

Реклама

«Мы передали премьер-министру Швеции список из более чем 100 террористов, но он их не экстрадировал. Пока они этого не сделали, у нас не будет положительного отношения к Швеции», — пояснил турецкий лидер.

В Турции официально начался процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО. Эрдоган подчеркнул, что финские власти предприняли все шаги, на которых настаивала турецкая сторона.

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки для вступления в НАТО. Турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения документов после помощи скандинавских стран сторонникам Рабочей партии Курдистана, которую в стране считают террористической организацией.