Мир 16 марта 2023, 07:19 Дипломаты перечислили нерешенные проблемы зерновой сделки Посольство России в США рассказало об оставшихся проблемах с поставкой зерна и удобрений РИА «Новости»

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Проблемы выполнения второй части зерновой сделки остались нерешенными. Россия по-прежнему не может поставлять свои зерно и удобрения даже безвозмездно, объявило посольство в США.

«Местные регуляторы возвели многочисленные барьеры, не позволяющие отечественному зерну и удобрениям беспрепятственно поступать на мировые рынки. Нерешенным остается целый ряд проблем», — объявили дипломаты.

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Ограничения финансового и транспортного сопровождения сделок по сельхозтоварам остались в действии, сохранились препятствия с выдачей страховок сухогрузам. Перевалку аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса» не возобновили. Дипведомство добавило, что на международном уровне заблокировали даже безвозмездные поставки химикатов беднейшим странам в гуманитарных целях.

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Посольство России прокомментировало слова госсекретаря Энтони Блинкена о недопустимости прекращения действия «черноморской зерновой инициативы». Оно обвинило США в зацикленности на одной из двух взаимоувязанных частей стамбульских договоренностей — вывозе украинского зерна из портов. Это, по словам дипломатов, не поможет разрешить глобальный продовольственный кризис.

Зерновая сделка между ООН, Турцией, Украиной и Россией действовала до 18 марта, ее решили продлить на 60 дней вместо 120. Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин призвал разблокировать поставки отечественной сельхозпродукции и удобрений.