Мир 18 марта 2023, 00:22 Эрдоган назвал условие членства Швеции в НАТО Эрдоган: членство Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от шагов Стокгольма. Турция, по его словам, не поддерживает вступление страны в Альянс, но будет обсуждать этот процесс, написал ТАСС.

О том, что Анкара продолжит диалог со Швецией, Эрдоган заявил на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте.

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«Мы продолжим наш диалог со Швецией на основе принципов альянса и нашего подхода к борьбе с терроризмом. Все будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма», — сказал турецкий лидер.

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Глава государства также добавил, что страна на данный момент не может поддержать вступление Швеции в НАТО, так как ее власти отказались экстрадировать 120 террористов.

Несмотря на это, Эрдоган заявил, что Анкара готова ратифицировать вступление в НАТО Финляндии.

Ранее депутаты парламента Венгрии запланировали голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО на 27 марта.