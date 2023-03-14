14 марта 2023, 10:52
МИД России подтвердил продление зерновой сделки
Замглавы МИД России Грушко подтвердил продление зерновой сделки
Зерновая сделка действительно продлена, ее пакетный характер подтвержден. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, написал ТАСС.
«Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», — сказал он.
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По его словам, договор продлят на прежних условиях. Он подчеркнул, что Россия и дальше будет добиваться выполнения всех обязательств по зерновой сделке. Ограничения на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ постепенно снимаются, но процесс идет медленно.
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Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она разрешает экспорт сельскохозяйственной продукции с украинской территории. Также РФ имеет продавать в мире свою сельхозпродукцию и удобрения. Договор продлили осенью прошлого года, он заканчивался 18 марта 2023 года.
Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик говорил, что организация полностью поддерживает зерновую сделку и экспорт российских товаров. По его словам, договор поможет снизить цены на продовольствие.
МИД РФ
зерновая сделка
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