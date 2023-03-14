Важное 14 марта 2023, 10:52 МИД России подтвердил продление зерновой сделки Замглавы МИД России Грушко подтвердил продление зерновой сделки РИА «Новости»

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Зерновая сделка действительно продлена, ее пакетный характер подтвержден. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, написал ТАСС.

«Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», — сказал он.

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По его словам, договор продлят на прежних условиях. Он подчеркнул, что Россия и дальше будет добиваться выполнения всех обязательств по зерновой сделке. Ограничения на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ постепенно снимаются, но процесс идет медленно.

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Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она разрешает экспорт сельскохозяйственной продукции с украинской территории. Также РФ имеет продавать в мире свою сельхозпродукцию и удобрения. Договор продлили осенью прошлого года, он заканчивался 18 марта 2023 года.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик говорил, что организация полностью поддерживает зерновую сделку и экспорт российских товаров. По его словам, договор поможет снизить цены на продовольствие.