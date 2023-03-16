Мир 16 марта 2023, 13:01 Российские военные поднимут американский БПЛА со дна при необходимости — Песков Песков: в случае необходимости военные поднимут американский БПЛА со дна Черного моря Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские войска рассмотрят вопрос о подъеме со дна Черного моря американского беспилотника, если это будет необходимо для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Если военные сочтут необходимым сделать это для обеспечения безопасности, то поднимут беспилотник со дна», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков отметил, что Россия и США обсудили инцидент с беспилотником как по дипломатической, так и по военной линиям.

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Днем 14 марта российские военные зафиксировали над акваторией Черного моря американский беспилотник MQ-9 Reaper, который двигался в сторону государственной границы России с отключенным транспондером.

В небо поднялся дежурный экипаж истребителя Су-27, беспилотник упал в воду. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что такими действиями США эскалируют ситуацию, поэтому российские военные в похожих случаях будут действовать соразмерно внешним угрозам.