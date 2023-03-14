Мир 14 марта 2023, 23:58 Посол России назвал провокацией появление беспилотника США над Черным морем Посол России Антонов: появление БПЛА США над Черным морем является провокацией РИА «Новости»

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Посол России в США Анатолий Антонов назвал провокацией появление американского беспилотника над Черным морем. Дипломат прибыл в Госдепартамент в связи с упавшим в летательным аппаратом США, сообщил ТАСС.

«Россия рассматривает как провокацию инцидент с американским беспилотником в небе над Черным морем», — заявил российский дипломат.

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Антонов пояснил, что встречался в Госдепе с помощницей госсекретаря Энтони Блинкена Карен Донфрид. Вопрос о «последствиях» для Москвы ситуации с беспилотником не поднимался.

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По данным Минобороны, 14 марта американский дрон MQ-9 нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Беспилотник с выключенными транспондерами двигался в сторону границы России.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли российские истребители. БПЛА из-за резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и вернулись на базу.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия не поднимала обломки упавшего в Черное море беспилотника. Представитель американского оборонного ведомства не уточнил, планируют ли Штаты пытаться поднять из Черного моря обломки своего летательного аппарата MQ-9.