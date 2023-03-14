Мир 14 марта 2023, 21:42 Минобороны прокомментировало ситуацию с дроном США над Черным морем Pxhere

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Средства контроля ВКС России утром во вторник, 14 марта, зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в направлении государственной границы. Об этом сообщило Министерство обороны страны в своем Telegram-канале.

Полет американского беспилотника MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации зафиксировали в районе Крымского полуострова. Беспилотник США летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, который установили в целях проведения спецоперации. Как отметили в ведомстве, о введении режима довели до всех пользователей международного воздушного пространства. Информация об этом была опубликована в соответствии с международными нормами.

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«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил», — уточнили в Минобороны.

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После резкого маневрирования в районе 09:30 по московскому времени MQ-9 перешел в неуправляемый полет. Дрон потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — заключили в Минобороны.