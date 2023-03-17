Общество 17 марта 2023, 18:28 Крым полностью обеспечили водой Вице-премьер Хуснуллин заявил о полном решении проблемы с водой в Крыму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти полностью решили вопрос с водоснабжением Крыма. Об этом на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

«Решена проблема воды в Крыму. Мы ее не просто решили, а даже с запасом. Даже когда водный канал был перекрыт, мы за счет системной работы все решили», — сказал он.

Реклама

Хуснуллин отметил, что власти полуострова будут в дальнейшем развивать и модернизировать систему водоснабжения.

Реклама

«Будем эту программу развивать, у нас большие планы по жилищно-коммунальному хозяйству», — добавил вице-премьер.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что разблокирование Северо-Крымского канала полностью сняло необходимость строительства опреснительных установок.

«Водоснабжение полуострова обеспечено в полном объеме, это оказывает положительное влияние и на сельское хозяйство», — заключил глава региона.

Ранее Путин пообещал принять все необходимые меры для защиты жителей Крыма.