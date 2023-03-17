17 марта 2023, 14:48
«Мы поняли, что спасены». Крымская весна в воспоминаниях очевидцев
Крымский политолог Джаралла: в день воссоединения Крыма с Россией случилось чудо
Девять лет назад, 18 марта 2014 года, Крым официально стал частью России. Подавляющее большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в родную гавань. «360» пообщался с крымчанами и попросил рассказать о той весне и о том, что изменилось в жизни республики за эти годы.
Далее — прямая речь очевидцев и участников Крымской весны.
Владимир Джаралла, крымский политолог
Без малейших сомнений и колебаний
Этот день навсегда останется в памяти как лучший день прожитой жизни. До этого мы бессильно наблюдали за крахом государства на Украине и ожидали неизбежной кровавой резни.
Двадцать седьмого февраля 2014 года, увидев русских солдат и флаги России, мы поняли, что спасены. Дальнейшее походило на чудо.
Союз с Россией всегда был главным политическим принципом крымчан, но возвращение в Россию виделось как фантастически далекая перспектива. И вот на наших глазах это стало реально возможным. Нас, большинство, охватила настоящая эйфория.
Все было понятным, ясным, без малейших сомнений и колебаний. Все, что нужно, — проголосовать.
Невероятно, но мы стали едины в те дни. Без различий, деления на богатых и бедных, частников и бюджетников, политиков, крестьян, бизнесменов, рабочих — мы осознавали себя единым целым, крымчанами, которые возвращаются со своим полуостровом на Родину, в Россию.
Те дни были наполнены для меня делами. Я считался одним из самых известных пропагандистов и экспертов по политике Крыма. Для меня тоже все происходящее было не просто неожиданным, а настоящим чудом.
Были выступления в СМИ, разговоры с людьми — просто при встречах на улицах и во время поездок, интервью нашей и иностранной прессе. Сомнений, как голосовать, не было. То, что после госпереворота будет резня несогласных, было очевидно.
Она и началась там, где не было русской армии, как в Крыму. Восстал лишь Донбасс. Этого мы еще не знали, но что будет кровь — не сомневались.
Потому само спасение и референдум воспринимались как невероятное событие. Говорить было легко, так как все было понятно: домой, в Россию. Да, будущее было неизвестно, но присутствовала уверенность: все преодолеем, все получится.
Сам день голосования был спокойным. Люди шли массово, целыми семьями и непрерывно. Без нервозности, раздражения, стояли в очередях на участках. Помогали друг другу, пропускали стариков.
Мой друг признался, что впервые голосует с 1991 года, так как ранее не видел в этом смысла. И вот в тот день он голосовал, иначе для него было невозможно.
Я проголосовал вечером, потом встретился с иностранным экспертом, бывшим в те дни у нас. Мы поехали в центр, где на главной площади начался концерт после выступления крымских руководителей.
Точные цифры были неизвестны, но в итоге никто из нас не сомневался. Исполнялся гимн России — старая мелодия с новыми словами, которые выводили на экран. Но многие не видели их и привычно запели слова, выученные наизусть еще в детстве, улыбаясь друг другу.
Потом общался с друзьями, которых увидел там же. На душе было спокойно — началась новая жизнь. Потом настало 18 марта, лучшая речь Владимира Путина за все время президентства. Взрослые мужчины не скрывали слез, чудо свершилось.
Жизнь Крыма в составе России
Новая жизнь сопровождалась удивлением. Даже будучи экспертом, обнаружил, как многого не знал о российских реалиях. Самое удивительное — это были позитивные открытия.
Россияне сами во многом не осознавали своих преимуществ, сосредотачиваясь на недостатках. Это нужное дело, но так затмеваются достижения, а их за эти годы было в России немало. Мы оценили их в полной мере.
Сразу актуальными стали проблемы вражеских действий со стороны Украины: блокада продовольственная, энергетическая, водная. Нам удалось это преодолеть при поддержке всей России. Чиновники и специалисты работали не за страх, а за совесть.
За девять лет изменилось все. Вырос уровень жизни, была разрушена система коррупции, пронизывающая все в украинский период. Новые правила стали привычными.
Россия, ее система управления продемонстрировали свою способность достигать результатов. Зримые достижения — невероятная по качеству трасса «Таврида», красивый аэропорт, всеобщий любимец — Крымский мост, недавно оскверненный врагами, но вновь восставший из пепла.
А еще множество мелких перемен, поменявших повседневную жизнь, — от мобильных приложений до отремонтированных улиц и набережных. Это фундамент дальнейшего развития.
Сейчас главная наша задача и надежда — достижение победы. Исчезнет опасность не только для Крыма, Севастополя, но и для всей России. Тогда и остальное наладим. Достижения Крыма стали примером для новых территорий.
Иван Мезюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»
Легендарным событиям Крымской, а если брать шире — историографической, русской весны предшествовало предательство. Предательство тогдашней украинской политической элиты в лице Виктора Януковича и Партии регионов.
Президент предал своих избирателей на юго-востоке Украины, в Крыму в частности. Сбежал, поджав хвост, не услышав призывов крымчан, которые во время Евромайдана в Киеве призывали его ввести чрезвычайное положение, отдать приказ тому же крымскому «Беркуту» на применение легитимной и законной силы, чтобы навести порядок в стране.
Но этого не произошло — нас предали.
После этого нас предала и местная элита в лице на тот момент главы крымского правительства Анатолия Могилева, который вроде бы не поддерживал Евромайдан, заявлял, что это неправильно, и, казалось, был на стороне крымчан.
Однако после бегства Януковича Могилев признал единственным легитимным источником власти Верховную раду. Ту Раду, которую захватили бандеровцы, радикалы, неонацисты. Это было еще одним предательством крымских избирателей.
Двадцать шестого февраля состоялся знаменитый митинг. Казалось, что нам уготована кровавая баня. Если бы не «вежливые люди» 27 февраля, Крым утопили бы в крови.
Я лично прекрасно осознавал, что меня, как публичного человека, ждет, скажем так, очень тяжелая участь. Ввиду того, что тогдашняя украинская милиция бездействовала, а экстремистские сообщения и угрозы лились со всех сторон — всем публичным крымчанам, выступающим за анти-Майдан, против Евромайдана.
Казалось, что после 26 февраля нас всех или арестуют, или устроят так называемую мусорную люстрацию — это было вполне реальной перспективой. Но 27 февраля 2014 года случилось чудо, которое определило дальнейший ход событий.
Крымчане сами определили свою судьбу. Я лично так воспринимаю случившееся даже спустя девять лет — великое чудо и спасение.
Это было к тому же уникальное событие в плане народной поддержки и общенародного единства. Люди, которые годами, может быть, где-то конкурировали друг с другом в политической деятельности, оказались объединены одной мыслью о воссоединении с российским государством.
Референдум 2014 года стал подлинным выразителем народного единства — наверное, это то, что может происходить только раз в жизни.
Все крымчане были свидетелями и участниками тех событий. Думаю, сегодня, когда мы наблюдаем за действиями нацистского режима на Украине, еще раз убеждаемся в правильности нашего выбора.
Надеюсь, в этом году, как и в прошлом, еще состоятся другие референдумы: многие хотят быть с Россией.
Эти девять лет — время позитивных преобразований во всех сферах жизнедеятельности Крыма. Позитивные перемены видны невооруженным глазом.
Безусловно, у нас возникали какие-то проблемы, но мы их успешно преодолевали. Да и проблемы-то возникали из-за внешнего давления: нам перекрывали воду, отключали электричество, устраивали продуктовую блокаду.
Но каждый раз, когда против нас совершали террористические акты, когда против нас вводили санкции, мы убеждались в правильности своего выбора.
Если бы сегодня проводили повторный референдум в Крыму, крымчане проголосовали бы так же, как в 2014 году. Более того, даже те немногие, кто тогда голосовал против, после всех этих блокад убедились, что большинство было право. Я лично знаю таких людей.
Деян Берич, сербский доброволец, участник Крымской весны
Настроение у нас той весной было хорошее, по всему городу люди бегали с флагами, концерты были каждый день. А мы в лесу проводили время, я был в группе «Северный ветер» — это Севастопольская оборона.
Мы думали, что война вот-вот начнется, все ожидали, что Украина двинется вперед. Потом из леса вернулись в город, а там — всеобщий праздник.
Когда все закончилось, я уехал в Донбасс. Возвращался периодически в Крым, где у меня много друзей осталось, все говорили, что очень довольны. Да, было местами трудно, сложно, но все были рады, что вернулись в Россию.
Объективно — стало лучше. Дороги, коммуникации, аэропорт новый, туристов больше. Люди стали жить лучше.
Сергей Ченнык, историк, журналист, главный редактор «Military Крым»
Я, как и большинство людей, с которыми общаюсь, испытывал неподдельную радость, когда начались эти события. Жителям полуострова очень надоел чужой для нас язык, мы в душе были русскими.
За себя могу сказать, что активно участвовал в этих событиях с самого начала. Мы с товарищами собрали небольшую группу офицеров армии и МВД, которые агитировали людей участвовать в референдуме и освободиться от украинских оков.
Невозможно описать эмоции, когда мы увидели флаг России на здании правительства, а потом военных. Это были наши! Так мы поняли, что победили.
Крым теперь другой, он стал гораздо лучше. Честно говоря, как журналист я чувствую себя гораздо свободнее.
К сожалению, до сих пор осталась некоторая часть чиновников от прошлой Украины, которая вставляет палки в колеса и мешает жить. Надеюсь, их уберут всех до последнего.
Власть постепенно все приводит в порядок. Мы помогаем. Жители просят не так много, но некоторые моменты есть.
Например, общественной транспорт. Очень хочется, чтобы он был как, например, в Воронеже или Краснодаре. В остальном — мы справляемся, каких-то нереальных запросов нет.
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