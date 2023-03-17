Девять лет назад, 18 марта 2014 года, Крым официально стал частью России. Подавляющее большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в родную гавань. «360» пообщался с крымчанами и попросил рассказать о той весне и о том, что изменилось в жизни республики за эти годы.

Далее — прямая речь очевидцев и участников Крымской весны.

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Владимир Джаралла, крымский политолог

Без малейших сомнений и колебаний

Этот день навсегда останется в памяти как лучший день прожитой жизни. До этого мы бессильно наблюдали за крахом государства на Украине и ожидали неизбежной кровавой резни.

Двадцать седьмого февраля 2014 года, увидев русских солдат и флаги России, мы поняли, что спасены. Дальнейшее походило на чудо.

Союз с Россией всегда был главным политическим принципом крымчан, но возвращение в Россию виделось как фантастически далекая перспектива. И вот на наших глазах это стало реально возможным. Нас, большинство, охватила настоящая эйфория.

Все было понятным, ясным, без малейших сомнений и колебаний. Все, что нужно, — проголосовать.

Невероятно, но мы стали едины в те дни. Без различий, деления на богатых и бедных, частников и бюджетников, политиков, крестьян, бизнесменов, рабочих — мы осознавали себя единым целым, крымчанами, которые возвращаются со своим полуостровом на Родину, в Россию.

РИА «Новости»

Те дни были наполнены для меня делами. Я считался одним из самых известных пропагандистов и экспертов по политике Крыма. Для меня тоже все происходящее было не просто неожиданным, а настоящим чудом.

Были выступления в СМИ, разговоры с людьми — просто при встречах на улицах и во время поездок, интервью нашей и иностранной прессе. Сомнений, как голосовать, не было. То, что после госпереворота будет резня несогласных, было очевидно.

Она и началась там, где не было русской армии, как в Крыму. Восстал лишь Донбасс. Этого мы еще не знали, но что будет кровь — не сомневались.

Потому само спасение и референдум воспринимались как невероятное событие. Говорить было легко, так как все было понятно: домой, в Россию. Да, будущее было неизвестно, но присутствовала уверенность: все преодолеем, все получится.

РИА «Новости»

Сам день голосования был спокойным. Люди шли массово, целыми семьями и непрерывно. Без нервозности, раздражения, стояли в очередях на участках. Помогали друг другу, пропускали стариков.

Мой друг признался, что впервые голосует с 1991 года, так как ранее не видел в этом смысла. И вот в тот день он голосовал, иначе для него было невозможно.

Я проголосовал вечером, потом встретился с иностранным экспертом, бывшим в те дни у нас. Мы поехали в центр, где на главной площади начался концерт после выступления крымских руководителей.

Точные цифры были неизвестны, но в итоге никто из нас не сомневался. Исполнялся гимн России — старая мелодия с новыми словами, которые выводили на экран. Но многие не видели их и привычно запели слова, выученные наизусть еще в детстве, улыбаясь друг другу.

Потом общался с друзьями, которых увидел там же. На душе было спокойно — началась новая жизнь. Потом настало 18 марта, лучшая речь Владимира Путина за все время президентства. Взрослые мужчины не скрывали слез, чудо свершилось.

Жизнь Крыма в составе России

Новая жизнь сопровождалась удивлением. Даже будучи экспертом, обнаружил, как многого не знал о российских реалиях. Самое удивительное — это были позитивные открытия.

Россияне сами во многом не осознавали своих преимуществ, сосредотачиваясь на недостатках. Это нужное дело, но так затмеваются достижения, а их за эти годы было в России немало. Мы оценили их в полной мере.

РИА «Новости»

Сразу актуальными стали проблемы вражеских действий со стороны Украины: блокада продовольственная, энергетическая, водная. Нам удалось это преодолеть при поддержке всей России. Чиновники и специалисты работали не за страх, а за совесть.

За девять лет изменилось все. Вырос уровень жизни, была разрушена система коррупции, пронизывающая все в украинский период. Новые правила стали привычными.

Россия, ее система управления продемонстрировали свою способность достигать результатов. Зримые достижения — невероятная по качеству трасса «Таврида», красивый аэропорт, всеобщий любимец — Крымский мост, недавно оскверненный врагами, но вновь восставший из пепла.

РИА «Новости»

А еще множество мелких перемен, поменявших повседневную жизнь, — от мобильных приложений до отремонтированных улиц и набережных. Это фундамент дальнейшего развития.

Сейчас главная наша задача и надежда — достижение победы. Исчезнет опасность не только для Крыма, Севастополя, но и для всей России. Тогда и остальное наладим. Достижения Крыма стали примером для новых территорий.