Власть 15 марта 2023, 23:18 Шойгу указал на «провокационный характер» ситуации с американским БПЛА Шойгу предупредил о соразмерной реакции России на провокации около своих границ РИА «Новости»

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Россия на все провокации, подобные полету беспилотников США у своих границ, будет реагировать соразмерно. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил во время переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Шойгу назвал провокационными полеты американских беспилотников у побережья Крыма. Подобные действия создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

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«Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», — сказал министр.

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Разговор Шойгу и Остина состоялся вечером 15 марта. По данным Минобороны РФ, запрос на телефонные переговоры поступил со стороны США.

После этого глава Пентагона заявил, что американская военная авиация будет продолжать свои полеты в международном воздушном пространстве. По его словам, США «продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право».

Беспилотник MQ-9 Reaper рухнул в Черное море 14 марта. БПЛА упал после резкого маневра, к тому же, он летел с выключенными транспондерами.