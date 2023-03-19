19 марта 2023, 10:00
Порт Мариуполя начнет работать как строительно-перевалочная база
Вице-премьер Хуснуллин заявил о хорошем состоянии порта Мариуполя
Состояние порта Мариуполя хорошее, он используется как строительно-перевалочная база. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину передал ТАСС.
«Хорошие перспективы у морского порта, в хорошем состоянии порт», — сказал вице-премьер.
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По его словам, порт уже запустили в работу в качестве строительно-перевалочной базы. Отсюда начинают возить материалы, необходимые для восстановления и благоустройства города.
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Ранее вице-премьер рассказал о принятом решении при восстановлении Мариуполя сохранить его облик, несмотря на то, что центральная часть города сильно разбита.
Путин впервые с начала СВО на Украине посетил Мариуполь. Он остался доволен качеством дорог, проехав по Мариуполю на автомобиле. Президент также осмотрел местную филармонию.
Владимир Путин
Правительство РФ
Мариуполь
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