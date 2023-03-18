Важное 18 марта 2023, 16:09 Путин прибыл в Севастополь в годовщину воссоединения Крыма с Россией Президент Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией прибыл в Севастополь РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин днем 18 марта прибыл в Севастополь. Его визит приурочен к годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом сообщил Crimea-news.

Планируется, что глава государства примет участие в церемонии открытия первой очереди парка «Херсонес Таврический», школы искусств и детского центра «Корсунь» в Севастополе.

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На опубликованных каналом кадрах видно, что российский президент идет по территории центра в сопровождении губернатора города Михаила Развожаева.

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