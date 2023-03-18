18 марта 2023, 16:09
Путин прибыл в Севастополь в годовщину воссоединения Крыма с Россией
Президент Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией прибыл в Севастополь
Президент России Владимир Путин днем 18 марта прибыл в Севастополь. Его визит приурочен к годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом сообщил Crimea-news.
Планируется, что глава государства примет участие в церемонии открытия первой очереди парка «Херсонес Таврический», школы искусств и детского центра «Корсунь» в Севастополе.
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На опубликованных каналом кадрах видно, что российский президент идет по территории центра в сопровождении губернатора города Михаила Развожаева.Это первый визит Путина в Крым с ноября 2021 года. Тогда российский лидер посетил Севастополь в День народного единства.По данным недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян заявили о поддержке воссоединения Крыма с Россией. Более половины опрошенных признались, что всегда считали полуостров исконной русской землей.
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Владимир Путин
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