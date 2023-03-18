Мир 18 марта 2023, 00:08 Названа дата решения Венгрии о принятии Финляндии в НАТО Венгерский парламент проведет голосование о членстве Финляндии в НАТО 27 марта РИА «Новости»

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Депутаты парламента Венгрии запланировали голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО на 27 марта. Об этом сообщил в Twitter представитель правительства Золтан Ковач со ссылкой на руководство правящей партии «Фидес».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начала процесс ратификации финской заявки. По его словам, процесс нужно завершить до выборов, запланированных в стране на 14 мая. Он добавил, что дальнейшая судьба членства Швеции в НАТО зависит только от решения властей скандинавской страны.

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Членство Финляндии в НАТО не будет считаться полным без Швеции, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте после переговоров с турецким лидером. Он выразил надежду, что в Вильнюсе состоится встреча с альянсом, который будет состоять уже из 32 членов.

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Власти Швеции и Финляндии одновременно подали заявки для вступления в НАТО. Турция заявила о блокировке процесса рассмотрения документов после помощи скандинавских стран сторонникам Рабочей партии Курдистана.