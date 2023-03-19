Общество 19 марта 2023, 11:42 Путин зашел в гости к жителю Мариуполя Президент России Путин по приглашению зашел в гости к жителю Мариуполя РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 марта, с рабочей поездкой прибыл в Мариуполь. Один из местных жителей пригласил его в гости, глава государства не отказался. Видео визита главы доступно в Telegram-канале «360».

Путин поднялся в квартиру, осмотрел планировку и уточнил количество комнат. После этого он извинился за беспокойство семьи и поблагодарил за приглашение.

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Глава семейства в ответ выразил слова благодарности Путину за визит.

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Ранее президент пообщался с местными жителями, которые сказали ему спасибо за все, что он делает. Путин в беседе раскрыл планы о дальнейшем расширении жилого сектора Мариуполя, чтобы сделать жизнь людей еще комфортнее.

Глава государства лично сел за руль и вместе в вице-премьером Маратом Хуснуллиным прокатился на некоторым районам города, отметив высокое качество дорог. Также он осмотрел реконструированное здание филармонии в Мариуполе.