День знаний, нежелательный комик Мирзализаде, суши-бары против «Мужского государства». Неделя в фотогалерее

Новый учебный год начался в России. Первые звонки в школах не обошлись без скандалов и конфузов. Комик Идрак Мирзализаде расплатился за плохую шутку. Его выслали из России без права возвращения. Сеть японских ресторанов ответила на атаку «Мужского государства». Война между бизнесом и сетевыми маргиналами набрала обороты.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 30 августа по 5 сентября, — в фотогалерее «360».

Суши-бары устояли перед травлей

Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков после извинений красноярской сети японских ресторанов за рекламу с темнокожим мужчиной нашел новый объект для травли. На этот раз ему не понравились фотографии в социальных сетях сети японских ресторанов «Тануки». Он потребовал от компании извинений и пригрозил серьезными проблемами.

Владельцы бизнеса заявили, что не намерены подчиняться требованиям, несмотря на поступающие угрозы. Компания выпустила манифест, в котором заявила, что продолжит публиковать фотографии красивых людей вне зависимости от их расы, пола или ориентации. Внимание на поведение «Мужского государства» попросили обратить Роскомнадзор, а основателя мессенджера Telegram попросили заблокировать канал движения.

После этого в полицию поступили звонки о минировании московских заведений сети. На следующий день Поздняков попросил сторонников не атаковать рестораны через сервис «Яндекс.Еда». По его словам, он подписал акт капитуляции перед представителем интернет-компании. Целью остались сами заведения общепита.

Принимавший участие в съемке рекламы чернокожий студент объявил, что опасается за свою жизнь. Он не исключил, что сторонники Позднякова могут напасть на него. Молодой человек допустил, что уедет из России, так и не закончив учебы.

Противостояние «Мужского государства» и сети японских ресторанов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что если в действиях сторонников движения есть криминальная составляющая, то на нее должны реагировать правоохранители. Между тем Поздняков анонсировал новую атаку, которая начнется 6 сентября.

Неудачная шутка подвела комика

Стендап-комик Идрак Мирзализаде вынужденно уехал из России. МВД приняло решение о нежелательном присутствии юмориста на территории страны пожизненно. По документам Мирзализаде гражданин Белоруссии, но в России у него был вид на жительство.

Ведомство приняло решение после неудачной шутки комика про «русский матрас». За нее юморист уже отсидел 10 суток под арестом по делу о разжигании межнациональной розни. Своей вины артист не признал, но за шутку извинился.

После ареста за юмориста вступились его коллеги, которые устроили в сети флешмоб «Идрак не враг». На свободу Мирзализаде вышел 19 августа, а на этой неделе МВД выпустило свое решение. Комика обязали самостоятельно уехать из России в течение 10 дней. При невыполнении этого решения его ждала бы принудительная депортация. Законно приехать в Россию Мирзализаде больше не сможет. Комик уехал в Белоруссию, где, по данным СМИ, надолго тоже не задержался и улетел в Турцию.

Школьники вернулись за парты

На этой неделе начался новый учебный год. Торжественные линейки пошли во всех российских школах. Но удачными они оказались не везде. В Хабаровском крае учительница школы № 76 выступила с танцем живота перед школьниками.

Когда видео разлетелось по Сети, преподаватель объяснила, что выступала она в костюме телесного цвета. Своим танцем она изображала птицу счастья, которая приносит всем радость. Она извинилась перед всеми, кого ее выступление смутило.

Но объяснения не помогли. Администрация города пригрозила учебному заведению серьезными проверками. После этого директор школы написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. В управлении образования пообещали, что окончательное решение примут с учетом мнения родительского комитета.

В краснодарской школе № 102 четыре учебных класса организовали в коридоре. Помещения отгородили стеной из металлопластика. На стены повесили доску и экраны для проектора. В администрации города пообещали, что от такой практики откажутся, когда решат проблемы с помещениями.

В еще одной кубанской школе организовали 29 первых классов. Для обозначения коллективов дошли до буквы ы. Сама школа рассчитана всего на 1100 мест, поэтому детям придется учиться в несколько смен. Все дело в густонаселенности района.

Двойная свадьба Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн и его избранница Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу в Москве. Но торжество оказалось с двойным дном. Все началось еще с утра с классического выкупа невесты, на который исполнитель приехал вместе с друзьями. После того, как подружки Дилары вытащили из жениха крупную сумму денег, пара отправилась в ЗАГС, а после — на набережную Тараса Шевченко, где пришвартовался теплоход.

Первая часть торжества прошла по классическим канонам российских свадеб. Игры гостей с лопанием шариков, первый танец молодоженов и крики: «Горько». Но для гостей церемонии подготовили сюрприз. После окончания первой части всех перевели на второе судно. Гостей встречали карлики, которые выдавали им черные плащи.

Дилара появилась перед гостями в черном мужском костюме, а Моргенштерн — в белом свадебном платье. Именно на втором судне прошла основная церемония, которую подготовили организаторы. Молодожены прочитали клятвы верности друг другу и обменялись кольцами-наручниками, соединенными цепочкой.

Торжество прервали сотрудники полиции, которые остановили теплоход и провели обыск. Ведущая церемонии Ксения Собчак написала на своей странице в Instagram: «Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили наркошмон».

Закончились Паралимпийские игры

Источник фото: РИА «Новости»

Церемония закрытия Паралимпийских игр прошла в Токио. Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете. На их счету 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Это самое большое количество медалей, которые российские паралимпийцы завоевывали на летних Играх.



Первое место в медальном зачете получили спортсмены из Китая с результатом 90 золотых, 38 серебряных и 45 бронзовых наград. На втором месте расположилась сборная Великобритании (41-38-45), замкнули тройку паралимпийцы из США (37-36-31).

Знаменосцем российской команды стал пловец Роман Жданов. На Играх в Токио он пополнил копилку сборной тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами. Из-за действующих санкций он пронес знамя Паралимпийского комитета России.

На прошедших соревнованиях российские паралимпийцы установили несколько рекордов, став настоящими героями Игр. На счету велогонщика Михаила Асташова сразу два новых мировых достижения. «360» рассказал истории прихода в спорт некоторых российских чемпионов Паралимпиады.

Урок истории от школьника

Источник фото: РИА «Новости»

Школьник из Воркуты во время открытого урока истории, который вел президент России Владимир Путин в детском центре «Океан», указал российскому лидеру на допущенную ошибку. Президент назвал противостояние Петра Первого со шведами Семилетней войной. Школьник напомнил, что речь идет о Северной войне.

«В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — заявил молодой человек. Путин поблагодарил юношу за поправку и продолжил урок. Но без внимания поведение школьника не осталось.

Директор учебного заведения заявила, что ее ученик проявил неуважение. Она объяснила его поведение наглостью, которая свойственна молодым людям по отношению к вышестоящим. «Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом», — отметила она.

За школьника вступилась учительница, которая отметила, что нужно поправлять любую ошибку, даже если ее допустил лидер страны. Сам Путин сказал, что его даже обрадовала демонстрация знаний молодым человеком. Ничего плохого он в этом не увидел, а шумиху вокруг случая назвал чушью.

США покинули Афганистан

Американские военные завершили эвакуацию с территории Афганистана в начале этой недели. Захватившие страну талибы* устроили по этому поводу «праздничную стрельбу». После этого члены группировки объявили о формировании нового правительства и сделали еще ряд противоречивых заявлений.



СМИ сообщили, что талибы* распределили все силовые посты в Кабинете министров между своими соратниками. Главой нового правительства станет руководитель политического офиса «Талибана»* мулла Абдул Гани Барадар. Группировка уже начала подготовку к торжественной церемонии назначения, но в последний момент все отложили.

Отсрочка может быть связана с попыткой захвата провинции Панджшер, которую удерживают силы Национального фронта освобождения Афганистана. Из региона поступает противоречивая информация. Талибы* утверждают, что смогли взять под контроль мятежную провинцию, сопротивление отчитывается о безуспешных атаках и полном провале террористов.

«Талибан»* также поймали на невыполненных обещаниях женщинам. На этой неделе представитель движения Сухейль Шахин заявил, что террористы будут соблюдать права жительниц страны. Единственным требованием будет ношение хиджаба. В минувшую субботу боевики разогнали женскую демонстрацию в Кабуле при помощи слезоточивого газа.

Сборная России победила Кипр

Сборная России по футболу на этой неделе провела два отборочных матча на чемпионат мира по футболу 2022 года. Первыми противниками команды стали футболисты из Хорватии. В ходе встречи ни одна из сборной не смогла забить ни одного гола. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

Вторая игра российских футболистов закончилась победой. Они всухую обошли команду Кипра, дважды поразив ее ворота. Это первая победа национальной команды под руководством Валерия Карпина.

Однако оба выступления российских футболистов никого не впечатлили. «Нельзя сказать, что я доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть», — так главный тренер прокомментировал ничью со сборной Хорватии.

Вопросы к качеству игры сборной России появились у президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Он заявил, что в отборочных матчах важен результат, команда выполнила свою задачу и заработала три очка в турнирной таблице. «Что касается качества, есть вопросы. Эпизодами команда демонстрировала хорошую игру. Хочется, чтобы этих моментов было больше», — заявил он.

Следующий отборочный матч сборная России проведет 7 сентября против Мальты.

Переворот в Гвинее

Источник фото: Twitter

Военный спецназ Гвинеи под руководством командующего Мамади Думбуя арестовал президента страны Альфу Конде. В столице военные посты заблокировали дороги, чтобы никто не мог проехать в Конакри. По данным СМИ, вместе с лидером страны под стражу взяли членов правительства.

В социальных сетях распространяется видеообращение мятежников. Они объявили о закрытии границ, отмене Конституции и роспуске правительства. Альфа Конде в третий раз победил на выборах президента в 2020 году. Его главным конкурентом был лидер партии «Союз демократических сил Гвинеи» и бывший премьер-министр страны Селу Далейн Диалло.

В ходе предвыборной кампании по стране прокатились массовые акции протеста оппозиции, которые требовали от Конде отказаться от выдвижения. После внесения изменения в основной закон страны президент снова выдвинул свою кандидатуру, что привело к еще большим столкновениями на улицах. Победа Конде окончательно расколола страну на два лагеря. Ситуацию накалило еще и давнее противостояние двух этнических групп — пель и малинке.

«Пушкинская карта» откроет доступ к культуре

Программа «Пушкинская карта» заработала в России с 1 сентября. Основная цель — популяризировать классическое искусство среди молодежи. Россияне в возрасте от 14 до 22 лет через приложение «Госуслуги. Культура» получат именную электронную карту, куда поступят деньги для покупки билетов в театры, музеи и галереи.

Потратить средства на другие цели нельзя. В этом году каждый из владельцев «Пушкинской карты» получил три тысячи рублей. В следующем году сумму увеличат до пяти тысяч. За первые три дня после запуска проекта «Пушкинскую карту» оформили более одного миллиона человек.

В Московской области для удобства пользователей создали карту, на которой указали все 47 учреждений культуры региона, которые принимают участие в проекте. При нажатии на интересующее заведение выпадет специальное меню с адресом, телефоном и сайтом.

Ураган «Ида» прошелся по США

Юго-восток и Восточное побережье США серьезно пострадали от урагана «Ида». Новое стихийное бедствие обрушилось на территорию в очередную годовщину урагана «Катрина». Жертвами «Иды» стали 49 человек. Больше всего погибших в Нью-Йорке — там 25 жителей захлебнулись в затопленных подвалах.

Наводнения также унесли жизни людей в Пенсильвании, Мэриленде, Нью-Джерси и Коннектикуте. Ураган принес сильные осадки, из-за которых из берегов вышло семь рек. Дренажные системы и дамбы с приходом большой воды справиться не смогли.

Бурные потоки сносили автомобили вместе с водителями. Затопленными оказались станции метро и железнодорожные пути. Ураган разрушал дома, под завалами которых оставались люди. Ветер был такой силы, что на несколько минут развернул течение Миссисипи, крупнейшей реки в Северной Америке.

Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во всех пострадавших штатах. Сотни тысяч жителей остались без электричества из-за разрушенных сетей, у них нет чистой воды и топлива. Спасатели продолжают разбирать завалы и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.



*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.