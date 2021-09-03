Талибы* объявили о захвате Панджшера. Их радость преждевременна

«Талибан»* объявил, что установил контроль над провинцией Панджшер, которую многие до сих пор считали единственной неподвластной боевикам. Несмотря на численный перевес талибов*, политологи все еще сомневаются, что они полностью захватят легендарную провинцию.

Талибы* начали отмечать победу

О захвате региона сообщила турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе. По его словам, боевики уже начали праздновать полный захват Афганистана. Правда, лидеры сопротивления эту информацию пока не подтвердили.

Перед этим появились данные о недопуске гуманитарной помощи до провинции. Об этом заявил бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

« „Талибан“* заблокировал гуманитарный доступ в долину, и его действия считаются военными преступлениями по международному праву. Они не пропускают туда врачей, лекарства и еду, в то время как тысячи семей укрылись здесь от их гнета», — написал он в Facebook.

По его словам, боевики отрезали регион от интернета, телефонных линий и электричества.

При этом в СМИ появилась информация о потере талибами* нескольких районов после провала штурма провинции. Среди таких территорий районы Хеза Авваль, Хеза Доввом и Кох-Банд в провинции Каписа, районы Сайед-Хель, Чарикар и Джабал ас-Сарадж в провинции Парван. В провинции Бадахшан началось восстание, и боевикам пришлось оставить несколько районов.

«Талибан»* начал наступать с 2 на 3 сентября. Произошло это после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у боевиков согласовывать все решения нового афганского правительства с руководством Панджшера. Также он хотел, чтобы местным разрешили сохранить вооружение.

При этом каждая сторона конфликта говорит о собственных успехах. Это в разговоре с «360» подчеркнул руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он уверен, что самым удачным развитием событий для Афганистана была бы некая договоренность талибов* с жителями провинции.

Панджшер не сдастся талибам*

С чисто военной точки зрения Панджшер обречен, потому что в провинции находятся до десяти тысяч бойцов, а у талибов* — больше 50 тысяч. Об этом в разговоре с «360» напомнил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Дело в том, что Панджшер не удалось окончательно — ключевое — захватить никому. Победить жителей Панджшера можно. Они уйдут глубже в горы. И вы будете оттуда их выкуривать так же, как их выкуривала советская армия в 80-е годы. В конце концов, кстати, СССР постарался с провинцией договориться Дмитрий Журавлев.

Журавлев не уверен, что у боевиков хватит фанатизма, чтобы полностью контролировать эти горы. По его словам, в них погибнет много талибов*. Если они готовы к этому, то не сразу и с большими потерями возьмут Панджшер.

«Но если они своими жизнями дорожат, то, скорее всего, рано или поздно придется идти на переговоры, даже если они захватят не 20% провинции, а 80%. 100% провинции никому контролировать не удастся, потому что это горы», — подчеркнул собеседник «360».

Он напомнил, что Панджшер — национальная провинция, она населена таджиками. А они очень хорошие воины. Их возглавлял в свое время отец нынешнего руководителя провинции.

«Они верят в то, что их командиры способны их защитить. Это очень важное обстоятельство. Главное, как таджики, они не очень верят, что талибы* — пуштуны — будут им честными и мирными соседями. Они не доверяют пуштунам. Они будут защищаться до конца, они не видят другого выхода. Именно поэтому с ними так трудно воевать, потому что с людьми, которые готовы отстреливаться до последнего патрона, очень трудно воевать. <…> Стрелять будет каждый, включая подростков», — отметил Журавлев.

Он также подчеркнул, что даже если боевикам удастся установить реальный контроль, поставить в провинции своего ставленника, то его быстро убьют.

«Любого пуштунского руководителя, как только армия уйдет, ликвидируют. Им не нужен руководитель-пуштун. Что они с победой делать будут?» — заключил Журавлев.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.